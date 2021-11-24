Культура

«Пожелаем успеха грядущим по нас»: Цвылевские чтения организуют псковичи

Первые Цвылевские чтения пройдут в Псковской областной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

В чтениях примут участие библиотекари, архивисты, историки, музейные работники из Пскова и региона, а также из Кемеровской, Смоленской, Новгородской областей. Они обсудят вопросы изучения истории края. Девиз мероприятия: «Пожелаем успеха грядущим по нас».

Первые Цвылевские чтения - «Библиотека — центр изучения истории края» - проводятся в память о Сергее Цвылеве, библиографе и исследователе краеведения. С 1945-го по 1949-й год он работал в Псковской областной библиотеке: редактировал каталоги, классифицировал книги, собирал краеведческие материалы.

Основным детищем Сергея Цвылева был краеведческий каталог «Псковиана». Он создавался по материалам Государственного архива Псковской области, древлехранилища Псковского государственного музея-заповедника и областной библиотеки. Каталог состоит из десяти тысяч карточек, собранных исследователем за десять лет.

В областной библиотеке хранится архив рукописных материалов Сергея Цвылева. На основе материалов библиотека издала книгу «”Самородный камень” в зодчестве древнего Пскова», получившая высокую оценку архитекторов и искусствоведов.

Мероприятие пройдет в смешанном оффлайн формате по адресу: улица Профсоюзная, 2 22 декабря в 10:00. Также планируется трансляция на сайте библиотеки. Программу чтений можно посмотреть здесь.

Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».