Культура

Выставку к 210-летию Царскосельского лицея открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сегодня, 5 декабря, для посетителей открыли выставку «…Отечество нам Царское Село» — к 210-летию создания Императорского Царскосельского лицея, самым известным воспитанником и выпускником которого был Александр Пушкин.

Лариса Антонова. Открытие Лицея (1985). Из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в фондовую экспозицию включили 32 графических листа и одну картину, написанную маслом. Это виды Царского Села, портреты Пушкина-лицеиста, жанровые картины, в том числе — изображающие встречи ссыльного поэта с одноклассниками Иваном Пущиным и Антоном Дельвигом в Михайловском. Среди представленного — произведения таких выдающихся русских и советских художников, как Владимир Фаворский, Игорь Ершов, Сергей Фролов. Все экспонируемые работы были созданы в разные десятилетия прошлого столетия.

Игорь Ершов. Царское Село. ХХ век. Из фондов «Михайловского».

Изобразительный ряд дополняют предметы декоративно-прикладного искусства и редкие книги. Среди последних, например, — рукописи Пушкина из издания «Автографы Пушкинскаго Музея Императорскаго Александровскаго Лицея <…> Cанктпетербург: Изданìе Князя Олега Константиновича», увидевшего свет в 1911 году. Или том «Описание Пушкинского музея Императорского Александровского Лицея» (1899), в составлении которого участвовал пскович, в то время воспитанник I класса LV курса Александр Яхонтов.

«Особенностью экспозиции является и то, что ее тематические блоки содержат в себе элементы викторины, и, предполагается, что в ходе экскурсии посетителям будут предложены вопросы, связанные с историей лицея и учебой Пушкина», — подчеркнули в заповеднике.

Планируется, что выставка «…Отечество нам Царское Село», развернутая в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), будет открыта для гостей и жителей Пушкинских Гор до 1 марта следующего года.