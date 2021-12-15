Культура

Ход противоаварийных работ на памятнике Александру Невскому под Псковом проверил губернатор

Ход первой очереди противоаварийных работ на памятнике Александру Невскому на горе Соколихе проинспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе выезда сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала губернатору о проведенном благоустройстве на площадке у подъема к памятнику.

«Мы обустроили нижнюю площадку, установили скамейки и организовали две точки ожидания. В дальнейшем здесь появятся торговые павильоны и дополнительные точки ожидания. Дорогу, ведущую к памятнику, мы обустроим по обеим сторонам тротуарами», - рассказала Наталья Федорова.

В настоящее время на площадке у памятника нет освещения и скамеек, но в будущем здесь установят и их, добавила глава Псковского района.

Руководитель регионального комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик отметил, что в январе 2022 года планируется завершить ремонтные работы на памятнике, их стоимость - 1,5 миллиона рублей. На эту сумму отремонтируют прапоры, которые неоднократно сбивались в 2017 и 2019 годах, напомнил Вадим Нэдик.

«По завершении ремонтных работ памятнику потребуется реставрация на 7 миллионов рублей. Хотелось бы полностью разобрать памятник до постамента, вычистить и собрать заново. За 30 лет такие работы ни разу не проводились, хотя памятник сделан из хорошего и качественного материала», - отметил руководитель профильного комитета.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что это памятник регионального значения и предложил найти средства на его реставрацию через участие в специальных программах.

Представитель подрядчика, компании «ЦРС», пояснил: несмотря на то что к ремонту на памятнике приступили в начале ноября, закончить его удастся только в начале следующего года. Работы осложняются тем, что приходится проводить их на высоте, а также - тем, что флагштоки подвижны. На вопрос главы региона о готовности продолжить реставрацию памятника, подрядчик ответил положительно.

Напомним, памятник «Князь Александр Невский с дружной» открыли на горе Соколихе в Псковском районе в 1993 году. Высота памятника - 30 метров, вес - 163 тонны. Основание выполнено из железобетона. Основные элементы сборного монумента крепятся на металлический каркас.