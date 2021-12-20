Культура

Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки «петербургского псковича»

26 декабря в 16 часов Центральная городская библиотека приглашает на открытие первой персональной выставки «петербургского псковича» Сергея Руднева «В гибком зеркале природы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской библиотеки

Художник представит 25 живописных и графических работ о Пскове, зиме и зимних праздниках. Сергей Руднев родился в 1993 году в Санкт-Петербурге в семье художников. Его дед Василий Филиппович Руднев был одним из старейших преподавателей академии художеств имени Репина. Сергей окончил один из известных вузов России – Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица.

В библиотеке отметили, что в своем творчестве он соединил верность традициям, новаторскую устремленность в будущее и открытость окружающему миру.

«Я люблю эксперимент, не гонюсь за реализмом и точными данными, обожаю мирискусников, Мстислава Добужинского и весь Серебряный век. Я рисую свои ощущения от этого мира, в котором много света, красоты, радости. Их только надо уметь находить», - поделился художник.

Сейчас Сергей Руднев живет и работает в деревне Жуково Палкинского района и считает Псков своим вторым родным городом. Открытие выставки состоится 26 декабря в 16.00. Она продлится до 20 января 2022 года. В пресс-службе уточнили, что это благотворительная выставка в пользу приюта для бездомных животных «Лесопилка».