Культура

Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в городской библиотеке

Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в Центральной городской библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦГБ.

В библиотеке на Конной открылась выставка живописи и графики «петербургского псковича» Сергея Руднева «В гибком зеркале природы». Эта выставка-продажа продлится до 20 января. Все вырученные за работы Сергея Руднева деньги передадут приюту для бездомных животных «Лесопилка». Так решил сам автор, он же назначил цены, которые начинаются с 2000 рублей.

Представляя Сергея Руднева псковской публике, сотрудники библиотеки на Конной рассказали, что он родился в 1993 году в Санкт-Петербурге в семье прославленных художников. Как он сам рассказал, у него просто не было выбора, кем стать, потому что когда он делал свои первые шаги, то подошел к шкафу и схватил оттуда связку кистей. Его дед, Василий Руднев, был одним из старейших преподавателей Академии художеств имени Репина.

Сергей рассказал, что одно время в детстве мечтал стать врачом, но потом передумал и понял, что людей можно лечить и искусством тоже. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академия имени А. Л. Штиглица, которая раньше называлась высшем художественно-промышленным училищем имени Веры Мухиной или в просторечье – «Мухой». А поскольку в Пскове есть землячество выпускников «Мухи», организаторы выставки предложили собравшимся порадоваться, что «в Псков залетела еще одна "муха"».

«Псковичом Сергей Руднев стал недавно – когда переселился в деревню Жуково Палкинского района. По его же словам, просто однажды они с женой приехали на псковскую землю погостить, и им до того здесь понравилось, что они захотели остаться в Псковской области навсегда. Теперь потомственный питерский художник пасет в Палкинском районе коз, разводит свиней, курей, уток, и при этом успевает творить», - рассказали в библиотеке.

Сергей Руднев также рассказал, что совмещает в своих работах подлинный Псков со своими грезами, потому что вырос на сказках Пушкина и иллюстрациях Билибина, а также - потому что он увлечен художниками Серебряного века и сформировался под влиянием объединения «Мир искусства». Кроме того, художник сказал, что почти никогда не делает эскизов для своих работ, и что это - запечатленные непосредственные эмоции.