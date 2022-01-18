Культура

Выставка «Цвет» откроется в Пскове

Выставка «Цвет», на которой будут представлены более восьмидесяти пленэрных работ студентов престижного художественного вуза, откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Пленэр - это всегда щепетильное отношение к цвету, которое проявляется в передаче разнообразных состояний природы. Она ждать не будет. Сейчас светло, через секунду – пасмурно, или облако – было одно, а сейчас у него совершенно другая форма. Поэтому этюд пишется очень лихо. И цвет здесь играет важную роль», - отметили в библиотеке.

По словам организаторов выставки, далеко не каждый зритель может впечатлиться недосказанностью пленэрного этюда. «Некоторые люди в живописи, как и в разговоре, предпочитают ставить финальную точку. Но пленэр не об этом, он о настроении», - заметили в библиотеке.

«Рассветы и закаты, сумерки и знойный полдень, изображенные на этюдах молодых живописцев, были встречены ими преимущественно на территории России. Одни и те же локации передаются каждым художником по-своему. Да и разнообразие мест впечатляет – от старинных сельских храмов до загородных дворянских усадеб. Каждый посетитель отметит для себя лучшие традиции русской реалистической живописи, продолжателями которых являются молодые художники», - рассказали в учреждении.

Экспозиция находится в фойе третьего этажа. На ее открытии можно будет познакомиться не только с некоторыми авторами и их картинами, но и с выставкой книг по живописи, подготовленной специалистами отдела литературы по культуре и искусству.

В библиотеке добавили, что во избежание распространения коронавирусной инфекции использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно. Временные правила посещения библиотеки можно посмотреть по ссылке.

Выставка откроется в 14.00 на улице Профсоюзной, 2.