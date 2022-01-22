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Культура

Встреча с поэтом-«возвращенцем» и «Пир»: «Михайловское» опубликовало программу ко Дню памяти Пушкина

24.01.2022 13:05|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сверстали программу ко Дню памяти А. С. Пушкина. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Алексей Кравченко. А.С. Пушкин (1930-е). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Так, в день 185-летия со дня трагической смерти поэта в 12.00 в мемориальной усадьбе поэта откроют выставку «Пушкиниана». Ее подготовили по материалам из собрания Новгородского музея-заповедника, который давно и плодотворно сотрудничает с Пушкинским Заповедником. Здесь же планируется творческая встреча с Юрием Кублановским, русским поэтом, первым удостоенным Новой Пушкинской премии, легендарным «возвращенцем».

Затем в 14.45 у стен Святогорского монастыря начнут литию по Александру Пушкину — «убиенному болярину Александру». По многолетней традиции, заложенной еще при первом послевоенном директоре «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, жители и гости региона соберутся к некрополю Ганнибалов и Пушкиных на Святой (Синичьей) горе к тому часу, когда перестало биться сердце поэта, и Жуковский остановил часы в его последней квартире в Санкт-Петербурге на Мойке.

В этот же день всех желающих приглашают на экскурсию по выставочным залам музейного Научно-культурного центра и на вебинар «История Святогорского монастыря после Пушкина (XIX — начало XXI века)» совместно с Московским государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина. А в большом зале Научно-культурного центра будет дан литературный спектакль «Пир» по мотивам «Маленьких трагедий» и стихотворений Пушкина — совместный проект петербургской Александринки и Псковского театра драмы.

Кроме того, напомнили в «Михайловском», в День памяти Пушкина, вход в музеи заповедника для индивидуальных посетителей будет бесплатным. Гостям нужно будет оплатить только экскурсионное обслуживание — в том случае, если оно им понадобится.

Подробнее о программе на 10 февраля с указанием времени и места проведения каждого из событий, возрастных рекомендаций можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское» и в официальных сообществах учреждения в социальных сетях, а также в экскурсионном бюро музея, по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09.

Всем потенциальным посетителям в учреждении напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе.

Теги: #выставка #спектакль #Пушкин #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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