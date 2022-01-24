Культура

Интернет-пользователи смогут писать стихи в соавторстве с «нейро-Пушкиным»

У интернет-пользователей появилась возможность сочинять стихи при помощи проекта «нейро-Пушкин». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Скриншот: «нейро-Пушкин»

В музее отметили, что всегда «с интересом следят за литературными процессами в любых их проявлениях, вплоть до курьезных».

«Интернет-проект "AI да Пушкин" запущен для "прокачки" разработок в области нейросетей одним из отечественных банков. Чтобы начать общение с искусственным интеллектом, достаточно отправить ему в чат текстовое или голосовое сообщение — первую строчку будущего четверостишия. Это может быть строка собственного сочинения или любая другая, вплоть до собственно пушкинской; единственное ограничение — начальный текст не должен включать в себя более 30 символов. Нейропоэт допишет продолжение — "в современном стиле", как утверждают разработчики. Иногда строфа появляется моментально, иногда же "оживший", выполненный с технологией синтеза мимики портрет Пушкина просит подождать "еще одно чудное мгновенье", заверяя при этом, что не хотел бы "…печалить вас ничем"», - пояснили в музее.

Разработчики уверяют, что «нейро-Пушкин» никогда не повторяется. По их словам, искусственный интеллект обучался на полном собрании сочинений настоящего Пушкина, а также на материалах современных авторов — более чем на 60 000 000 четверостиший с ресурса «Стихи.ру».