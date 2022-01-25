Культура

Псковский фотограф впервые вошел в nft-историю

Псковский фотограф Дмитрий Марков впервые «вошел в nft-историю». Об этом он сообщил в «Фейсбуке».

Дмитрий Марков первым из псковских фотографов вышел на рынок nft-арта (цифровое искусство, которое можно увидеть с помощью гаджетов - ред.). Тот, кто приобретет фотографию, не получит ее на физическом носителе, но будет обладать снимком в электронном виде.

На торги Дмитрий Марков выставил фотографию «Priest and pig» («Священник и свинья» - ред.).

«Вошел в nft-историю. Наторговал на 240 +/- долларов. Не очень похоже на историю внезапного богатства, но любопытно», - написал Дмитрий Марков в «Фейсбуке» вчера, 25 января.

Меньше чем за сутки участники аукциона подняли стоимость фотографии до 492,15 долларов США.