Культура

«Подстрочник»: Ольга Тимофеева об итогах 2021 года для псковской культуры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 28 января. Гостем студии стала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней итоги работы сферы культуры в 2021 году и планы на текущий год. Каковы итоги реализации в псковском регионе «культурного» нацпроекта? В каких районах в новом году появятся автоклубы? Как продвигается процесс реновации «Таблетки» под областной театр кукол? Каковы планы по строительству Центра культурного развития на улице Юности в Пскове?