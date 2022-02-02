Культура

Новую награду учредили краеведы на заседании в Великих Луках

Общественную награду «Медаль М. И. Семевского» учредили на заседании Великолукского городского краеведческого общества 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, кандидат исторических наук, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Собравшиеся обсудили и приняли решение по ряду вопросов, а также утвердили итоги работы за 2021 год и план работы на 2022 год.

Краеведы согласились с необходимостью создания страницы общества в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, преподаватель Великолукского медицинского колледжа, смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, член СКР Игорь Саюнов был избран в состав совета общества.

«Определили сроки предоставления эскизов и утверждения эмблемы общества, учредили общественную награду ВГКО "Медаль М. И. Семевского", приняли в состав общества новых членов», - рассказал Дмитрий Белюков.

Он также отметил, что в этом году Великолукскому городскому краеведческому обществу исполняется 30 лет. «Предстоит много интересной и ответственной работы», - подытожил Дмитрий Белюков.