Культура

Программу «Есть память обо мне» провели для великолучан сотрудники Пушкинского заповедника

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели 2 февраля культурно-просветительную программу «Есть память обо мне» в великолукском Центре эстетического воспитания. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встреча была посвящена столетию образования государственного «Пушкинского уголка» в 1922 году, и поэтому началась с рассказа о послереволюционном восстановлении псковских пушкинских мест.

Провела эту часть программы методист музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Надежда Шабловская.

Фото здесь и далее: официальная страница филармонии ЦЭВ в социальной сети

Далее в программе следовал «фольклорный блок». Собравшиеся узнали много нового для себя о народных сказках и песнях, которые Пушкин слышал в годы своей ссылки в родовое имение и которые затем нашли то или иное преломление в его творчестве. Сотрудница «Пушкинской деревни» в составе музея-заповедника Татьяна Говорухина прочла своим слушателям сказку «Царь Салтан. Чесали сястренки в байне лен» и «Сказку о рыбаке и рыбке» на псковском диалекте, а, кроме того, сообщила им много интересных подробностей о культуре и быте псковичей в пушкинское и допушкинское время.

Завершили встречу интерактивным «Уроком письма» (ведущая — методист музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елена Федорова). Участники мастер-класса попробовали, каково это — писать настоящим гусиным пером, обмакивая его в чернила, а за старания каждый получил в подарок сувенирную облатку с эмблемой «Михайловского», чтобы запечатать собственноручно написанное письмо.

Программа «Есть память обо мне» была специально подготовлена для людей, которые по тем или иным причинам не могут посетить Пушкинский заповедник, подчеркнули в музее.