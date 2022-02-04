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Культура

Вперед в СССР: музей советского быта открылся в Пскове

04.02.2022 15:42|ПсковКомментариев: 0

Это все-таки случилось. Анонсированный в прошлом году музей СССР заработал в Пскове. Там стоит «Тесла», магнитофон жует кассеты, а назначение части предметов пока не удалось установить. Журналисты Псковской Ленты Новостей оказались в числе первых посетителей.

 

Со двора дома на Октябрьском проспекте, 42 ступеньки ведут вниз. В подвале настоящая пещера Али-Бабы с сокровищами для ценителей советского быта. Коллекция заняла лабиринт помещений, в котором до того располагался квест. Тестовое открытие состоялось неделю назад, когда создатели арт-пространства, супруги Дмитрий и Марина Третьяковы, пригласили друзей на годовщину свадьбы. Билетов с тех пор продали единичное количество. Первая сотня посетителей получает за 200 современных российских рублей советскую десятку. Когда Дмитрий раздаст всю пачку, отобьет месячную аренду, 20 тысяч рублей. Плюс еще 10 тысяч съедает коммуналка. «Пока мы в очень большом минусе. В гигантском», - так Дмитрий описывает финансовое положение. На прибыль он и не рассчитывает, отбить бы съем подвала, предприятие зарегистрировано в качестве некоммерческой организации.

Открывать двери планировали к Новому году, помещение нашли в декабре. Но что-то пошло не так.

«Все пошло не так, - уточняет Дмитрий. - Очень сложно оказалось даже не найти экспонаты, а привезти их сюда и потом отмыть. Я удивлен, что друзья до сих пор берут трубку, все это время я звонил: «Мне нужно перевезти диван. Мне нужно привезти шкаф. Мне нужно привезти трельяж». Весомый вклад внес мой брат Паша, большую часть мы вдвоем перенесли».

Несколько предметов перекочевали в цоколь прямо из того же дома, где находится арт-пространство. Выяснив, что за возня идет под окнами, жильцы предлагали пополнить коллекцию. Так, например, появился диван 1975 года. Большая часть всей мебели изготовлена в Великих Луках. Старое дерево придает помещению неповторимый аромат советской квартиры.

Основу коллекции составило содержимое чердака мамы Марины. В припасах женщины оказался даже советский стиральный порошок. Сейчас он стоит в ванной комнате. Дмитрий Третьяков показывает, как можно использовать локацию, снимая фото для соцсетей. Надевает в прихожей пальто и шапку, как у Ипполита в «Иронии судьбы», встает в ванну и берет в руки лейку. Штангу для шторки вешали ровно на той же высоте, как это было в фильме.

Сама шторка, висящий рядом круглый плафон и панели вокруг ванны – редкие современные предметы, создающие антураж. «Все самое дешевое в "Леруа " очень похоже на советское», - делится Дмитрий Третьяков небольшой хитростью. Зато обои самые настоящие, «оттуда», ими оклеены деревянные панели, разделяющие локации: прихожую, кухню, ванную, гараж, зал, детскую, диско-зону, домашнюю фотолабораторию. Монтировали все так, чтобы в любой момент сложить содержимое подвала в грузовик и без проблем перевезти на другое место.

Мерить одежду, трогать любые предметы, вынимать и рассматривать содержимое всех ящиков Дмитрий предлагает гостям: достать из тумбочки журналы «Крестьянка» и «Работница», снять трубку чехословацкого телефона «Тесла», вставить в магнитофон кассету, который тут же зажует пленку, чем вызовет еще больший восторг.

В названии сознательно уходили от слова «музей». Ну, какой же это музей, если хозяева буквально настаивают на взаимодействии с предметами. За стеклом находятся только самые ценные из них. Например, игра «Электроника» с редкими персонажами – космическими пришельцами. Окончательный толчок к созданию арт-пространства Дмитрий и Марина получили прошлой осенью в «Мегамузее СССР» в Сочи. Там цепями крепятся только оружие и вот она, мечта любого советского ребенка, заветная «Электроника». В Пскове другой экспонат вне доступа - фотоаппарат ФЭД, в который заряжена пленка с кадрами из путешествий семьи Третьяковых. Многие из предметов опробованы лично. Дмитрий на собственной бороде испытал электробритву «Бердск».

С Мариной они с помощью ручного миксера готовили тесто и выпекали в специальной форме орешки со сгущенкой. А воду для чая в течение дня Дмитрий кипятит в электрочайнике, способном напугать своим инженерным решением: когда кипяток готов, чайник для выключения отстреливает шнур. Большая часть техники в рабочем состоянии. Для кухни из Идрицы привезли шкафчики и холодильник 1969 года. Владельцы отключили его от сети за несколько минут до погрузки. Потом позвонили и попросили вынуть кетчуп и яйца – забыли внутри. А бывшие хозяева литовского телевизора «Шилялис» с пультом на шнуре рассказывали, как с боем вырывали его в 1991 году у других желающих купить в магазине «Орбита» на Рижском проспекте. Это был последний «Шилялис», проданный в Пскове. Обилие вещей из Прибалтики – та изюминка, что отличает псковское собрание от других подобных музеев в стране.

Чтобы показать, как работает электрическая фотовспышка, обладатель коллекции придвигает поближе удлинитель. Устройство круглой формы у многих пробудит воспоминания. Вообще фраза «У меня был такой же!», произнесенная с радостью узнавания, звучит в арт-пространстве чаще всего.

А сколько этих восторгов в детской комнате! Игрушки, конечно, тоже можно трогать. Вспоминать своего зеленого крокодильчика, настольную игру в баскетбол, посмотреть диафильм.

Для взрослых в «зале» накрыт новогодний стол с «Советским» шампанским и ирисками «Золотой ключик». Вскоре композиция сменится к мужскому празднику, менять декорации позволяет обилие предметов в кладовой. Да еще скоро ждут вторую волну дарения, многие обещали передать Дмитрию вещи после открытия. «Если дают, надо брать все, такой у нас принцип», - делится основатель арт-пространства. Для нескольких полученных таким образом предметов не удалось установить назначение. Дмитрий так и не нашел, как включить загадочную музыкальную установку. А миниатюрные металлические грабельки называет «чесалкой для гномов», предполагает, что это что-то медицинское и просит знающих помочь с точным ответом.

Он по-прежнему просит не искать в своей задумке политику и скрытые намеки в названии арт-пространства «Вперед в СССР». Чистая ностальгия и ничего кроме.

Обо всем, конечно, не расскажешь, да и не надо. Надо идти и смотреть, трогать, вспоминать. Время, которое можно провести среди предметов советского быта, ограничено только режимом работы подвальчика. Двери открываются в одиннадцать утра, а закрываются в восемь вечера по будням и в шесть по выходным. По средам выходной.

Листайте, чтобы увидеть больше фото.

Цоколь, где расположилось арт-пространство, находится в старинном доме. Вряд ли губернский инженер Станкевич предполагал, что в его доме споют гимн временам, которые смели его эпоху, да и они уже окажутся в прошлом. Зато мы можем заглянуть в самое ближайшее будущее. И, кажется, знаем, где вы проведете ближайшие выходные.

Юлия Магера, фото Дмитрия Иванова

Теги: #культура #музей #СССР
Источник: Псковская Лента Новостей
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