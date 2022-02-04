Культура

Псковская область попадет на «Вышитую карту России»

Псковская область попадет на «Вышитую карту России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

«Вышитая карта России» - это большой федеральный проект, в котором примут участие все регионы страны. Псковский областной центр народного творчества собрал творческую группу для создания вышивки, символизирующей регион. Отдельно разработали эскиз с традиционным орнаментом. Лучшие вышивальщицы продемонстрируют свой опыт и наработки.

Карту впишут в общее полотно карты России размером 3 метра на 6,71 метра. 12 июня, в День России готовую карту представят в Чебоксарах на фестивале «Песня России». В течение года полотно будет путешествовать по всем федеральным округам, акция завершится 12 декабря в Москве.