Культура

Телеканал «Россия 1» готовит репортаж о Псковской области

В Псковском кремле работает съемочная группа телеканала «Россия 1», которая планирует снять репортаж о регионе, взять интервью у губернатора Михаила Ведерникова, запечатлеть Псковский кремль и его святыню - меч князя Довмонта-Тимофея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Показ передачи «Вести недели» состоится в это воскресенье в 20.00.

«Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто. Рукоять меча отделана позолоченным серебром. Исследователи заметили, что рукоять древнее клинка, а сам клинок на 10 сантиметров укорочен со стороны рукояти. На лезвии располагается клеймо австрийских оружейников города Пассау в виде «бегущего волчка», выполненное точечным образом. Это пробирный знак корпорации оружейников во избежание подделок. В отверстия вклепывали желтый металл - либо золото, либо латунь», - отметили в музее.

Клинок изготовили в германском городе Пассау на Дунае. В музее подчеркнули, что до революции на крестовине меча находилась пластина с орнаментом перекрещенных пальмовых ветвей и крупные камни синего цвета в навершии.