Культура

На пермогорскую и городецкую роспись приглашают посмотреть псковичей

Выставка работ преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова «Русская роспись» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

На витринах в фойе библиотеки представлены несколько десятков работ в технике мезенской, пермогорской, городецкой, борецкой, урало-сибирской росписей, а также авторские работы по мотивам северных росписей и росписей, которые сохранились на артефактах в музеях Псковской области. Это росписи гуашью и темперой по керамике и дереву учащихся колледжа, а также их преподавателей Зинаиды Петровой и Константина Зинина.

«На моих занятиях учащиеся не просто копируют старинные образцы, а создают свои эскизы по мотивам произведений народного искусства – то есть занимаются творческим переосмыслением традиции. Но специалисты без труда отыщут среди экспонатов выставки росписи, созданные, например, под впечатлением от старинных псковских прялок», – рассказал куратор выставки, преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Псковского областного колледжа искусств Константин Зинин.

Для экспозиции отобраны лучшие работы разных лет из методического неприкосновенного фонда колледжа, многие из которых уже имели успех на выставках в других городах, поделились организаторы.

Выставка продлится месяц.