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Культура

Великолучане в соцсетях обсуждают закрытие городских библиотек

17.02.2022 16:11|ПсковКомментариев: 1

Сообщение о закрытии двух городских библиотек обсуждают великолучане. Пост размещен в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Слишком поздно, наверное, узнала о закрытии двух библиотек 1 марта в нашем городе - на проспекте Ленина, 19/24 (район ГИБДД) и проспекте Гагарина, 85. Библиотеки на самом деле не пустуют, их посещают большое количество учащихся из близлежащих школ и очень много пенсионеров, людей того прекрасного времени, которые любят читать. За что их так наказывают? Неужели город обогатится, если закроют две небольших библиотеки?» - написала горожанка.

В комментариях многие подписчики выразили свое недовольство в связи со скорым закрытием учреждений. «Очень жаль, что закрывают. Удобно было ее посещать», - заметила одна из участниц группы.

Некоторые даже заявили о готовности побороться за то, чтобы учреждения не прекращали свою работу. «А что, отстоять библиотеку нельзя? Где администрация города и кто такое решение принял?» - спросил мужчина. 

Также в комментариях прозвучали разные версии причин закрытия библиотек. «Вы не понимаете, сколько коронавируса на страницах книг? Так зараза и переходит из дома в дом», - пошутила великолучанка.

Теги: #великие луки #книги #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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