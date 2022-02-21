Культура

Молодежный фотоконкурс к 8 марта стартовал в Пскове

Псковский городской молодежный центр приглашает к участию в фотоконкурсе «Из чего же сделаны наши девчонки?», посвященном Международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Принять участие могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет. Главное условие – фотография должна соответствовать тематике конкурса, уточнили организаторы конкурса.

Отправить свою фотоработу можно с 28 февраля по 9 марта, заполнив соответствующую форму (Приложение №1), по электронному адресу pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс 8 марта». 11 марта в социальной сети «ВКонтакте» в группе молодежного центра будут объявлены победители, которые получат призы.

Форму заявки и прочую необходимую информацию по конкурсу можно найти в Положении, которое необходимо изучить в обязательном порядке, акцентировали внимание в молодежном центре.