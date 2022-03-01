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Культура

Свадебный обряд воссоздали на «бабьих посиделках» в Пскове

04.03.2022 13:01|ПсковКомментариев: 0

Реконструкцию свадебного обряда жителей Невельского района увидели гости масленичной вечерки в Псковском областном центре народного творчества 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

«Четверг – четвертый день масленичной недели, в народе его называют "Широкий четверг" или "Масленичный разгуляй". В этот день молодежь веселится, а женщины собираются на специальные встречи, которые называются "бабьи посиделки"», – рассказали в центре народного творчества. 

Присутствующим показали видеозапись, рассказывающую о свадебном обряде «Повязывание невесты. Наделение молодых». Обряд реконструировали участники фольклорного ансамбля «Уграда» по материалам, собранным в Невельском районе в ходе экспедиции Санкт-Петербургской консерватории под руководством Анатолия Мехнецова в 80-х годах ХХ века. Обряд восстановлен по воспоминаниям старожилов деревень Невельского района.

Гостем вечерки стала автор новых сценических костюмов для коллектива «Уграда» Татьяна Паршенкова. Она рассказала зрителям, что костюмы изготовлены по образцу этнографического женского праздничного костюма Торопецкого уезда Псковской губернии. В комплект костюма входит штофный сарафан, кисейная рубаха, шишак (головной убор), унизанный жемчугом, отметила специалист.

В мероприятии приняли участие специалисты детского центра «Надежда», представители Союза пенсионеров Псковской области, члены творческих коллективов Пскова, сотрудники областного центра народного творчества.

Теги: #центр народного творчества
Источник: Псковская Лента Новостей
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