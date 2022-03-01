Культура

«Сильная и нежная девушка» победила по итогам фотоконкурса к 8 марта в Пскове

Псковский городской молодежный центр подвел итоги фотоконкурса «Из чего же сделаны наши девчонки?», посвященного Международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Участие в конкурсе приняли 34 молодых псковича, их работы оценивало компетентное жюри, состоящее из молодых фотографов города Пскова.

Первое место в конкурсе заняла фотография Софии Долженко «Сильная и нежная девушка». Победительница получит кольцевую лампу. Второе место досталось студентке колледжа профессиональных технологий и сервиса Алене Сотниковой, ее фотография - коллаж под названием «Девушка-флорист». В качестве приза девушке подарят повербанк.

А Мария Бурова за фотографию «Мысли студентки» получит настольную игру. Кроме того, все победители получат грамоты от организаторов конкурса.

В молодежном центре напомнили, что забрать свои призы победителям необходимо с 14 по 31 марта с 9.00 до 18.00 на улице Максима Горького, 15 в Пскове.