Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Способы оплаты электроэнергии
ПЛН по версии Яндекса
Главней всего погода в доме
Концерт Чайф в Пскове
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Культура 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 12.03.2022 20:460 Жителям Пскова предлагают отпраздновать Мэрцишор 12.03.2022 17:330 Ранее скрытые участки стен Храма Великомученицы Варвары обследуют в Печорах 11.03.2022 21:572 «Сильная и нежная девушка» победила по итогам фотоконкурса к 8 марта в Пскове 11.03.2022 20:550 Сделать макет Анастасиевской часовни и поместить его в «волшебный» шар предлагают псковичам 11.03.2022 18:570 Псковские художники подготовили подарок к 100-летию «Михайловского»
 
 
 
Самое популярное 08.03.2022 22:286 Осколок стартового двигателя упал на землю в псковской деревне Писковичи 11.03.2022 07:170 Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций 06.03.2022 12:230 Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих, связанных с Псковской областью 11.03.2022 10:530 Порхович погиб в ходе военной спецоперации на Украине 10.03.2022 14:530 В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Жителям Пскова предлагают отпраздновать Мэрцишор

12.03.2022 20:46|ПсковКомментариев: 0

Молдавский праздник весны Мэрцишор жителей города Пскова приглашают отметить в библиотеке микрорайона Любятово 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке. 

На праздник псковичей приглашает клуб семьи и добрососедства «Вместе!» при псковской библиотеке микрорайона Овсище вместе с сотрудниками любятовской библиотеки. Для маленьких и взрослых читателей библиотеки «БиблиоЛюб» в рамках Года наследия народов России в воскресенье организуют встречу весны по-молдавски, заверяют организаторы. 

Участники этого праздника смогут познакомиться с молдавскими традициями, легендами и национальной литературой, а также изготовить молдавский символ весны - бутоньерку в виде цветов из красных и белых ниток. Мероприятие начнется в 14.00 в библиотеке на улице Николая Васильева, 83-а. 

Для участия необходимо предварительно записаться, написав сообщение организатору. В библиотеке отметили, что встреча пройдет с соблюдением всех эпидемических правил. Желающих поучаствовать в мероприятии просят не забывать средства индивидуальной защиты. Тех, кто хочет изготовить молдавский символ весны, также просят взять с собой ножницы.

Как сообщает «Википедия», Мэрцишор — традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии, празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветов из ниток белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.

Теги: #библиотека #псков #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 3380 человек
12.03.2022, 22:110 Paypal призывает российских пользователей вывести средства со счетов до 18 марта 12.03.2022, 22:100 Здравницы и базы отдыха Псковской области представлены на выставке в Москве 12.03.2022, 21:570 В порховской деревне пропал мужчина в серых валенках 12.03.2022, 21:460 Две фуры столкнулись на трассе в Псковской области. ФОТО
12.03.2022, 21:430 Выездной мастер-класс по воркауту прошел в Новоржеве 12.03.2022, 21:240 Почти 291 тысяча человек в Псковской области привилась от коронавируса 12.03.2022, 21:050 Банк России принял решение не возобновлять торги акциями еще неделю 12.03.2022, 20:460 Жителям Пскова предлагают отпраздновать Мэрцишор
12.03.2022, 20:200 Профессиональный боксер проведет в Великих Луках «зарядку с чемпионом» 12.03.2022, 19:570 Шойгу вручил медали двум отличившимся во время спецоперации на Украине псковичам 12.03.2022, 19:450 Открытую площадку для наблюдения за звездами могут посетить псковичи 12.03.2022, 19:251 В псковских аптеках отмечен дефицит препаратов для лечения диабета и астмы
12.03.2022, 19:030 Задержанный самолет вылетел из Сочи в Псков 12.03.2022, 18:550 В городе Дно загорелась бывшая железнодорожная поликлиника 12.03.2022, 18:380 В кассе псковского драмтеатра появились дополнительные билеты на аншлаговые спектакли 12.03.2022, 18:150 Расписание рейсов самолета Псков - Сочи изменилось из-за нового маршрута
12.03.2022, 17:550 Зеленский предложил провести российско-украинские переговоры в Израиле 12.03.2022, 17:330 Ранее скрытые участки стен Храма Великомученицы Варвары обследуют в Печорах 12.03.2022, 17:100 Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах 12.03.2022, 16:471 Меры реагирования на жалобы псковичей о состоянии дорог обсудили в администрации
12.03.2022, 16:251 «Автоваз» частично восстановит сборку автомобилей 12.03.2022, 16:033 Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах 12.03.2022, 15:412 Какие антикоронавирусные ограничения действуют в регионе, напомнили псковичам 12.03.2022, 15:200 До 8 градусов тепла и отсутствие осадков ожидают в Псковской области 13 марта
12.03.2022, 14:580 Псковский облсовпроф занял третье место в интеллектуальной игре среди команд СЗФО 12.03.2022, 14:380 Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор 12.03.2022, 14:160 За сутки в Псковской области выявили почти 300 случаев заражения COVID-19 12.03.2022, 14:030 Следователи завершили работы на месте жесткой посадки вертолета под Великими Луками
12.03.2022, 13:530 В Пскове пройдут областные соревнования по воркауту 12.03.2022, 13:340 Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям погибших на Украине военных 12.03.2022, 13:155 Жителям Пскова предлагают выбрать место в городе для размещения лежаков 12.03.2022, 12:540 Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями
12.03.2022, 12:340 Работник пропускного пункта платной дороги пострадал после наезда БМВ в Усвятском районе 12.03.2022, 12:217 Стали известны подробности инцидента с падением осколка стартового двигателя под Псковом 12.03.2022, 11:410 Великолучанина задержали за попытку украсть спиртное в магазине 12.03.2022, 11:400 Вице-премьер Голикова призвала работать над сохранением рабочих мест россиян
12.03.2022, 11:190 От коронавируса в Псковской области умерли еще семь человек 12.03.2022, 11:060 Астроном-любитель из Пскова сделал фотографии Млечного Пути 12.03.2022, 10:450 Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в ванной псковича 12.03.2022, 10:250 Полиция ищет в Пскове пропавшего глухонемого мужчину
12.03.2022, 10:065 Врач рассказала, какие заболевания после COVID-19 остаются навсегда 12.03.2022, 09:461 Малые архитектурные формы появятся в двух общественных местах в Пскове 12.03.2022, 09:262 Под Псковом разыскивают сбежавшего пони 12.03.2022, 09:202 Интерактив: Флешбэк из 90-х
12.03.2022, 09:013 В Воронеже взорвался газ в многоэтажке, есть погибшие 11.03.2022, 23:532 Андрей Турчак: Продолжим общение в Telegram 11.03.2022, 23:332 США ввели санкции против Навки и детей Пескова 11.03.2022, 23:303 В Великих Луках прошла акция в поддержку спецоперации РФ на Украине
11.03.2022, 22:092 Минобороны впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ 11.03.2022, 21:572 «Сильная и нежная девушка» победила по итогам фотоконкурса к 8 марта в Пскове 11.03.2022, 21:190 Зачем передвигать клавесин во время концерта в филармонии, рассказал Николай Хондзинский 11.03.2022, 20:550 Сделать макет Анастасиевской часовни и поместить его в «волшебный» шар предлагают псковичам
11.03.2022, 20:190 Михаил Ведерников распорядился реализовать мероприятия по предупреждению пожаров 11.03.2022, 20:103 Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате 11.03.2022, 20:040 Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты 11.03.2022, 19:5612 Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов
11.03.2022, 19:230 Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в усадьбе Римского-Корсакова под Плюссой 11.03.2022, 19:090 «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение. ВИДЕО 11.03.2022, 19:090 Псковская область направит в Москву инициативы по стабилизации рынка труда 11.03.2022, 19:041 США запретили импорт икры, водки и бриллиантов из России
11.03.2022, 19:000 Школьникам предлагают написать эссе об экологии и отправиться в Полистовье 11.03.2022, 18:570 Псковские художники подготовили подарок к 100-летию «Михайловского» 11.03.2022, 18:500 В Великолукском районе установлен карантин по бешенству 11.03.2022, 18:433 Главврач кожно-венерологического диспансера награждена почетной грамотой губернатора
11.03.2022, 18:400 В псковском колледже искусств рассказали, где работают его выпускники 11.03.2022, 18:320 Умер сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков 11.03.2022, 18:272 Регоператор по работе с ТКО покажет псковичам свою «внутреннюю кухню» 11.03.2022, 18:183 В России заблокируют Instagram
11.03.2022, 18:150 Противопожарный рейд по домам многодетных семей прошел в Куньинском районе 11.03.2022, 18:110 Фотофакт: Из-за поломки автомобиля затруднено движение на Завеличье 11.03.2022, 17:530 Обучение на льготной основе расширили в профсоюзных вузах Петербурга 11.03.2022, 17:470 Хоккейную коробку почти за 4 миллиона рублей построят в Стругах Красных
11.03.2022, 17:444 Интерактив: Артефакты современности 11.03.2022, 17:420 Псковский драмтеатр принимает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса 11.03.2022, 17:380 Собака помешала вывозу психотропных средств на границе в Псковской области 11.03.2022, 17:3215 Соцсети - всё?
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru