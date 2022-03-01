Культура

Жителям Пскова предлагают отпраздновать Мэрцишор

Молдавский праздник весны Мэрцишор жителей города Пскова приглашают отметить в библиотеке микрорайона Любятово 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

На праздник псковичей приглашает клуб семьи и добрососедства «Вместе!» при псковской библиотеке микрорайона Овсище вместе с сотрудниками любятовской библиотеки. Для маленьких и взрослых читателей библиотеки «БиблиоЛюб» в рамках Года наследия народов России в воскресенье организуют встречу весны по-молдавски, заверяют организаторы.

Участники этого праздника смогут познакомиться с молдавскими традициями, легендами и национальной литературой, а также изготовить молдавский символ весны - бутоньерку в виде цветов из красных и белых ниток. Мероприятие начнется в 14.00 в библиотеке на улице Николая Васильева, 83-а.

Для участия необходимо предварительно записаться, написав сообщение организатору. В библиотеке отметили, что встреча пройдет с соблюдением всех эпидемических правил. Желающих поучаствовать в мероприятии просят не забывать средства индивидуальной защиты. Тех, кто хочет изготовить молдавский символ весны, также просят взять с собой ножницы.

Как сообщает «Википедия», Мэрцишор — традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии, празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветов из ниток белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.