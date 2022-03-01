Культура

Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе исполнителей военной песни

В честь 77-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в Псковской области проводится конкурс чтецов и исполнителей военной песни, а также лучших практик по развитию патриотического воспитания «Россия – страна Героев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Мероприятия проходит в целях развития патриотического воспитания молодежи. Конкурс состоится среди учащихся 7-10 классов школ Псковской области по номинациям:

- военная песня (солисты, дуэты, ансамбли),

- военная песня с инструментальным сопровождением (любой акустический музыкальный инструмент, кроме фортепиано),

- художественное слово (солисты, дуэты, хор чтецов),

- автор-исполнитель (исполнения стихов, песен собственного сочинения),

- практики, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

Каждый желающий может принять участие не более чем в двух номинациях. На конкурс предоставляются произведения в стихах, прозе, песни, допускается использование любых произведений или отрывков из них российских и зарубежных авторов. Также разрешается использовать различные музыкальные инструменты, осуществлять сценическое оформление, использовать костюмы и прочее.

Для участия необходимо заполнить заявку и отправить ее по адресу: konkurs.pskovmol@gmail.com до 11 апреля, указав в теме письма «Конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди учащихся». С 12 апреля по 20 апреля экспертное жюри отберет полуфиналистов. Они оценят артистизм, оригинальность, эмоциональность, выразительность исполнения произведений, а также уровень их сложности.

Финал пройдет с 21 апреля по 9 мая. В рамках очного финального концерта (либо в заочном формате по усмотрению организатора) определят победителей конкурса.

Организаторами выступили Центр молодежи и общественных инициатив и комитет по образованию Псковской области. Партнерами конкурса стали управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» и Дом офицеров.



С положением и требованиями мероприятия можно ознакомиться здесь.