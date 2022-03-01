Культура

Век Михайловского в живописи и графике представили в Пушкинском заповеднике

Выставку «Храни селенье, лес и дикий садик мой, / И скромную семьи моей обитель…» открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Сергей Репин. Листопад (1988). Из фондов «Михайловского»

Экспозиция посвящена вековой истории музея, хронологически охватывает период с 1922 по 2022 год. Ее основу составляют произведения изобразительного искусства из фондов заповедника – без малого 60 полотен и избранных листов оригинальной и печатной графики, созданные мастерами, работающими в разных художественных направлениях и техниках.

«Одной главных задач экспозиционеров было показать не только вид мемориальных пространств в разные годы прошлого и настоящего века, но и людей, силами которых музей воспринимается его гостями как отчий дом, родное сердцу место», – подчеркнул директор «Михайловского» Георгий Василевич, открывая выставку.

Именно поэтому естественной составляющей художественной выставки стали старые фотографии, черно-белые кинодокументы из собрания Пушкинского заповедника.

В музее также рассказали о фотозоне, оборудованной в экспозиционном пространстве. Здесь желающие могут запечатлеть себя на фоне символа пушкинского Михайловского – гравюры П. Александрова, выполненной по рисунку псковского землемера И. Иванова (1837), на скамейке, напоминающей знаменитую «скамью Ленского», а при желании – даже в цилиндре, какие носили современники поэта. На специальном экране, где транслируется кинохроника, посетители могут оставить свои пожелания в адрес заповедника.

Новая экспозиция развернута в аванзале музейного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца нынешнего, юбилейного для «Михайловского» года.

Напомним, что торжества, посвященные столетию послереволюционного возрождения музея, будут продолжаться в Пушкинских Горах в течение трех дней. Жителей и гостей региона ждут на концертах и выставках, подготовленных специально к празднику. Все события праздничной программы бесплатны для зрителей и слушателей, подчеркнули в учреждении.