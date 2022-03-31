Культура

Псков присоединится к всероссийской акции «Моя любимая сказка»

Всероссийская акция «Моя любимая сказка» стартует в Международный день детской книги, 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Акция проводится в рамках проекта «Культура для школьников» и продлится до 12 апреля. Известные деятели культуры на портале «Культурадляшкольников.рф» прочитают свои любимые сказки, а также предложат школьникам прочитать свою.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт, посмотреть ролики, посвященные акции. Затем нужно прочитать сказки народов России и заснять видео (до 5 минут), разместить в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #культурадляшкольников или прислать видео на почту: fedina@roskultproekt.ru.

Публикация в соцсети «ВКонтакте» должна иметь следующее название: «Акция "Моя любимая сказка" в рамках проекта "Культура для школьников"», а также следует указать имя и фамилию участника, регион, номер школы.

По итогам акции лучшие видеоролики будут отмечены и выложены на портал, а их авторы награждены памятными подарками.

Напомним, всероссийский межведомственный проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры России и Минпросвещения России.