Культура

Аркадий Галковский получил звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области»

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Аркадий Галковский получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной коллдеж искусств

Аркадий Галковский - музыкант–исполнитель, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и школы для одаренных детей «Камертон», джазмен, Лауреат международного джазового конкурса имени Олега Лундстрема, член Всероссийского Духового общества, основатель и на протяжении 7 лет (с 1997 по 2004 г.) главный дирижер и художественный руководитель Псковского областного симфонического оркестра.

Более 25 лет ежегодные концерты «Джаз в Рождество» пользуются неизменной популярностью у псковичей и являются визитной карточкой новогодней афиши города.

В творческом архиве музыканта – участие в творческих проектах «Песни Победы», «Джазовые концерты для молодежи», «Русский бал в Тарту», «Спасибо Медикам!», «Старые новые песни», создание музыкальных импровизаций к картинам на открытии художественных выставок, совместные выступления с российско-немецким музыкантом Никитой Воловым, работа в жюри региональных и Всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей.

«Аркадий Галковский является талантливым наставником многих поколений студентов, творчески поддерживает их, готовит с ними концертные программы, выступает как особый гость в их сольных концертах. Он - один из ведущих преподавателей-консультантов областных курсов повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств, читает лекции по истории стилей, истории эстрадно-джазового исполнительства, методике игры на духовых инструментах, проводит мастер-классы», - отметили в колледже.

С 2003 года Аркадий Галковский активно участвует в проектах социальной направленности с воспитанниками Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Интеграционных мастерских имени В. П. Шмитца: «Солидарность», «Рур-рок. Мы вместе», «Другое искусство».

«Музыкально-исполнительскую, просветительскую, педагогическую деятельность Аркадия Галковского отличают высокий профессионализм, техническое и художественное мастерство, большая самоотдача, верность выбранному делу. Его творчество вызывает горячий отклик у публики и активно продвигает музыку в массы и всегда имеют широкий общественный резонанс, выполняя важную воспитательную и образовательную миссию», - подчеркнули в колледже.