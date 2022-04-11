Культура

Книги о Гарри Поттере подорожали в Псковской области

Новости об уходе истории волшебного мальчика Гарри Поттера взбудоражили фанатов саги и мечтающих о письме из Хогвартса читателей. Как показала практика, если что-то станет сложнее купить, то тут же найдутся умельцы это раздобыть и выставить на продажу с лишней парой нулей.

Редакция ЦДИ решила посмотреть, за сколько теперь с рук продают книги о Гарри Поттере. Оказалось, к примеру, что за комплект из 7 книг 2002-2007 года издания хотят получить 15 900 рублей. Как сообщает владелец, книги в идеальном состоянии, с того времени их даже никто не читал.

При этом в заявлениях об уходе «Гарри» говорится о цифровых книгах, а не о печатных, сообщает телеграм-канал сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес». Пресс-служба электронной библиотеки уточняет, что решение было принято правообладателем. Компания не может повлиять на него. Купленные ранее книги этой серии останутся в личной библиотеке пользователей. Цифровая версия на английском языке тоже пропадет из электронных каталогов.