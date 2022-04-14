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Культура

Здесь был Довмонт

16.04.2022 21:07|ПсковКомментариев: 1

Тот, кого не видели в нашем городе уже больше семи столетий, сегодня явился на правом берегу Псковы, в скверике между Золотой набережной и шпагатной фабрикой. День был солнечный, поэтому на весенний променад сюда пришли многие жители и туристы. Увидев необычное зрелище, они, конечно же, первым делом достали смартфоны - когда еще получишь фотографию с тем, о ком в древнем Житии писали: «Страшен ратоборец быв, на мнозех бранях мужество свое показав и добрый нрав. И всякими добротами украшен, бяше же уветлив и церкви украшая и попы и нищия любя и на вся праздники попы и черноризцы кормя и милостыню дая».

Дело в том, что сегодня состоялась первая натурная примерка памятника святому благоверному князю Довмонту Псковскому. И реакция горожан показала: инициаторы установки этой скульптуры находятся на верном пути.

Фото здесь и далее предоставлены Юрием Стрекаловским

Формат 2D

Для проведения натурных испытаний была изготовлена двухмерная плоскостная модель памятника: на предполагаемом месте его размещения появился баннер с изображением Довмонта в полный рост. Так обычно поступают, когда хотят окончательно определиться с размерами памятника, материалом для постамента, а заодно посмотреть, как композиция будет гармонировать с окружающей средой.

«Весь процесс, связанный с установкой памятника князю Довмонту, идет с соблюдением разумных установленных правил, - подчеркивает искусствовед Юрий Стрекаловский. - Скульптор Андрей Мартьянов представил макет, мы организовали общественное обсуждение с возможностью осмотреть эскиз. Натурная примерка позволяет понять, как объект работает в контексте выбранного ландшафта и перспективы, как он взаимодействует с архитектурным окружением в широком смысле этого слова. Это сложно смоделировать на компьютере - лучше использовать метод такой примерки, как делали еще в античности. Были опасения, что он может потеряться на фоне Крома и Троицкого собора. Однако результат мы видим: все очень хорошо выглядит».

 

На «примерке» присутствовали представители городских властей, искусствоведческого и архитектурного сообщества, неравнодушные горожане. «Сегодняшняя примерка памятника в полную высоту, на мой взгляд, показала, что место действительно выбрано идеально, - сказала глава Пскова Елена Полонская. - На фоне Троицкого собора, рядом Золотая набережная. Вокруг памятника мы планируем благоустроить территорию - кронируем деревья, покрасим скамейки, положим новые плиты. Памятник Довмонту оживит Запсковье, новая достопримечательность привлечет псковичей и туристов».

Алгебра гармонии

Стоит отметить, что «примерка» прошла хоть и в плоскостном варианте, но зато в натуральном масштабе, благодаря чему Андрей Мартьянов и участники мероприятия смогли проверить обоснованность увеличения размеров памятника. Изменения были сделаны с подачи известного псковского архитектора Владимира Шуляковского, который принимал участие в обсуждениях макета, состоявшихся несколько месяцев назад в выставочном зале Псковского отделения Союза художников России. 

 

«В Пскове все время боятся, чтобы, не дай бог, ничего не было заслонено, и первоначально скульптор, видимо, под давлением этого мнения принял решение сделать памятник поменьше, - объясняет Владимир Шуляковский. - У меня была сделана заготовка: несколько наших памятников я изобразил в одном масштабе: две княгини Ольги, Ленин большой и маленький, Киров и так далее. И этот памятник туда же нарисовал. Мне показалось, что он маловат: изначально по размеру он был как маленький Ленин. На мой взгляд, идеально было бы масштабировать его как памятник Кирову. Абстрагируясь от личности этого политика, его монумент сидит в этом пространстве как родной».

Владимир Шуляковский поделился своей идеей с Андреем Мартьяновым, тот подумал - и согласился. И хорошо получилось, считает архитектор. «Всякое пространство требует определенных размеров, - говорит Владимир Шуляковский. - Маленький памятник хорош для маленького скверика. А здесь все-таки пространство большое. Важно, чтобы он не выглядел как парковая скульптура, а именно как монумент уважаемому человеку, историческому персонажу».

С архитектором согласен и Юрий Стрекаловский. «Скульптура в этом масштабе очень соразмерно стала выглядеть на фоне силуэта Троицкого собора, - уверен искусствовед. - Они как раз друг друга не давят, а поддерживают. Все это стало хорошо видно в результате примерки».

В гипсе

За первой примеркой, естественно, последует вторая. Планируется она на середину лета. На этот раз памятник предстанет псковичам и гостям города в виде полноразмерной гипсовой модели. Дело это сложное и недешевое, не терпящее спешки (кстати, памятник Довмонту - исключительно общественная инициатива, а значит, ни одной копейки из бюджета на него потрачено не будет).

Этот «тест» позволит еще более наглядно оценить степень соответствия скульптуры окружающему пейзажу и архитектурным памятникам, позволит понять, как «работает» объект при разном освещении в разное время суток. В трехмерном формате сделать это будет проще. К тому же летом сама природа будет играть на руку творческой группе, если, конечно, середина лета не одарит нас беспрерывными дождями и пасмурной погодой. Высокий туристический сезон тоже в плюс: гости города, экскурсоводы смогут оценить по достоинству перспективу появления в Пскове нового видового объекта. К тому же, как обещают организаторы, гипсовый двойник будет установлен с подсветкой.

Что касается дальнейшего развития истории, то пока о сроках установки полноценного памятника говорить рано. «Мы не торопимся, спокойно движемся, работаем, - говорит Юрий Стрекаловский. - К счастью, нам не нужно возводить монумент к какой-то дате или визиту высоких гостей. Мы делаем все не спеша».

К слову, на «примерке» не обошлось без неожиданных сюрпризов. В хорошем смысле. Андрей Мартьянов в подарок от мастерской передал в дар Пскову и городской Думе гипсовый бюст Петра Первого, копию работы скульптора Карла Альбачини из собрания Академии художеств. Сам оригинал был сделан итальянским мастером при жизни Петра Великого. Символично, что скрывать. В юбилейный год, да еще и городу, в историю которого император Петр вписан очень ярко.

Перспектива памяти

О необходимости появления памятника Довмонту в Пскове говорили давно и много. Примерно столько же, сколько о памятнике Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину, который занимал не последние посты в 17 веке и многое сделал для нашего города. Именно его упомянул в разговоре с нами Владимир Шуляковский, отвечая на вопрос о скульптурах, которых не хватает Пскову. Вспомнил он и о других интересных людях, связанных с городом, - например, о знаменитом велосипедисте Глебе Травине.

«В пространстве витает много предложений, - поделился архитектор. - Хорошая идея, по-моему, об установке памятнике строителям города Пскова. Не какому-то конкретному каменщику, а строителям, архитекторам, реставраторам - всей этой когорте людей, которые построили великолепный каменный город, который восхищает всех уже больше тысячи лет». Даже со скульптором Мартьяновым Владимир Николаевич успел сегодня обсудить эту идею. Кто знает, вдруг она выльется в реальный проект.

Как бы то ни было, история с памятником Довмонту, по мнению Владимира Шуляковского, не может не внушать оптимизм. «Наконец-то мы видим правильный верный подход к установке памятников в историческом центре города Пскова, - поясняет он. - Как раньше было: присылают памятник, потом все с ним носятся, не зная, куда его приткнуть. А тут тщательно на протяжении долгого времени прорабатывалась сама концепция, идеология памятника, его скульптурный образ, найденный, по-моему, очень даже правильно. Довмонт - князь многогранный, и трактовать его можно по-разному. Мы видели много вариантов - и на коне, и размахивающего мечом. Но лично мне этот очень близок. Видно, что скульптор долго вынашивал образ».

Важно, что сама фигура придумана не отстраненно, а конкретно для нашего города. Собственно, это и сыграло свою положительную роль в сегодняшней «примерке». Как выразился Владимир Шуляковский, все «посмотрели и решили, что памятник просто идеально по размеру входит в пространство. Не большой и не маленький, очень хорошо компонуется с Троицким собором позади. Именно так и надо нам делать скульптуры в городе Пскове. Если дальше так пойдет, думаю, наш город украсится очень достойным памятником».

На рассвете солнце будет освещать его лицо. На закате - смотреть в спину. Пришло, наверное, наконец, то время, когда в Пскове отважились увековечить память князя, который, как былинный герой тридцать лет и три года правил в Доме святой Троицы.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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