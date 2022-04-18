«Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков

Эстрадный и оперный певец, композитор, народный артист России Николай Басков посетил Псков 17 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.
Фото: группа «Ансамбль ПЛЕСКОВ (ДМШ №1 г. Псков)» / «ВКонтакте»
Певец рассказал ученикам о своей жизни, где учился, с какими знаменитостями пел. Исполнил старинный романс «Только раз бывают в жизни встречи».
«Он приехал в наш город без какого-либо музыкального сопровождения, это был экспромт. Мы не ожидали его визита, встреча возникла спонтанно», – добавили в музыкальной школе.