Культура

«Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков

Эстрадный и оперный певец, композитор, народный артист России Николай Басков посетил Псков 17 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: группа «Ансамбль ПЛЕСКОВ (ДМШ №1 г. Псков)» / «ВКонтакте»

«Николай Басков находился в Пскове с личным визитом. Губернатор посоветовал ему обязательно посетить музыкальную школу. Мы провели для него экскурсию по заведению, потом организовали творческую встречу с детьми», – рассказали в музыкальном учреждении.

Певец рассказал ученикам о своей жизни, где учился, с какими знаменитостями пел. Исполнил старинный романс «Только раз бывают в жизни встречи».

«Он приехал в наш город без какого-либо музыкального сопровождения, это был экспромт. Мы не ожидали его визита, встреча возникла спонтанно», – добавили в музыкальной школе.