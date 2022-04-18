Культура

Большой концерт пройдет у монумента в Самолве в День России

Большой концерт пройдет на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолве Гдовского района в День России, 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой ключевые проекты сферы культуры и мероприятия событийного календаря предстоящего сезона. Глава профильного комитета познакомила губернатора с возможным наполнением концертной программы. Михаил Ведерников подчеркнул, что подобное мероприятие на берегу Чудского озера может стать традиционным.

Кроме того, в этом году в событийный календарь вернется и фестиваль кузнечного дела, который соберет жителей и гостей региона после перерыва. Мероприятие пройдет в середине июля в Пскове.