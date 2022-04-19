Культура

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ключевая тема этого выпуска – «Псков – город памятников или город для людей?» Нам повезло: наш город имеет почти 1120-летнюю историю. Об этом мы знаем из летописей, легенд и преданий. Определенные страницы истории запечатлены в камне – памятниках оборонного, культового и гражданского зодчества. Их называют нашим главным богатством: соборы и церкви, крепостные стены и купеческие палаты, древние башни и даже сам исторический ландшафт. Однако, в числе памятников и убогие лачуги, и заросшие бурьяном руины. Ни на их месте, ни рядом нереально что-либо возвести. Драконовские ограничения преодолеть могут единицы самых отчаянных инвесторов. Тогда вопрос: памятник – это наше богатство или кандалы? Почему до сих пор мы не отделили зерна (подлинные объекты культурного наследия) от плевел (так называемых «вновь выявленных памятников»)?

Сегодня будет непростая и неоднозначная тема. Ведущая Любовь Кузнецова попробует аргументированно в ней разобраться, а помогут ей в этом эксперты.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.