Культура

Псковский хор представит регион на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске

Межрегиональный фестиваль народного танца Северо-Западного федерального округа «Танцевальная фольклориада» пройдет в Архангельске 23 по 25 апреля. В столице Поморья выступят 16 коллективов из восьми регионов страны. Псковскую область на конкурсе представит Заслуженный коллектив народного творчества России «Псковской русский народный хор», сообщили в пресс-службе администрации города.

Хор и танцевальная группа в сопровождении оркестра народных инструментов, всего 46 человек, покажут на конкурсе программу «Мы оттуда, где речка Пскова», основанную на псковском фольклоре. В нее вошли пляски Опочецкого и Красногородского районов и народные песни в обработке Почетного гражданина города Пскова Николая Мишукова. Музыка объединенной композиции написана на основе традиционных псковских напевов и наигрышей.

Отметим, что фестиваль «Танцевальная фольклориада» проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Российского фонда культуры и посвящен Году культурного наследия народов России. Он призван объединить лучшие любительские хореографические коллективы, сохраняющие богатство традиций народного, фольклорного танца в своих регионах.

Среди учредителей и организаторов фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, региональное Министерство культуры и Дом народного творчества Архангельской области.

Конкурс пройдет по трем номинациям: фольклорный танец, народно-сценический и стилизованный народно-сценический танец.

В состав жюри вошли деятели культуры и искусств России, ведущие педагоги-хореографы высших учебных заведений, специалисты жанровых отделов ГРДНТ имени В. Д. Поленова.

Торжественное открытие межрегионального фестиваля народного танца состоится 23 апреля в 15:00 в зале Дома народного творчества. В 17:00 на сцене ДНТ начнутся конкурсные выступления во всех трех номинациях. В рамках «Танцевальной фольклориады» для руководителей коллективов члены жюри проведут обучающие мастер-классы.

Завершающей точкой первой «Танцевальной фольклориады» станут праздничный гала-концерт участников и церемония награждения победителей, которые пройдут 25 апреля в 18:00 в большом зале Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова.