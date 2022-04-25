Культура

Финал всероссийского конкурса краеведческих работ прошел в Пскове

Финал всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Фото: Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий

Ученица 8 класса Дубровенской средней школы Порховского района Арина Охременко стала лауреатом секции «Летопись родного края».

«На секции выступали 37 юных исследователей, но Арина уверенно защитила свою работу, ответила на вопросы, доказав, что она глубоко знает свою тему. Она продемонстрировала свое исследование "Островец мал в лесе и во мху меж дороги Псковския и Порховския", посвященную изучению географического пространства в житии преподобного Никандра Псковского пустынножителя», – рассказали в организации.

Ученица 8 класса МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» Кристина Стельмашенок выступала на секции «Этнография». Она представила работу «Деревянное кружево», посвященную оконным наличникам, находящимся на окнах домов населенных пунктов во всех районах Псковской области.

«Выступление ученицы было ярким, необычным, с представлением экспонатов в натуральную величину (деревянного оконного наличника). Из 33 участников конкурса жюри единогласно присудили 1 место Кристине Стельмашенок», – отметили специалисты.

Руководители победительниц – учитель истории и иностранного языка Антонина Иванова и учитель обществознания Светлана Маховская.