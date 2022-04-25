Культура

Более 30 литографий получил в дар Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в дар более 30 литографий, на большей части из которых запечатлены современные виды псковских пушкинских мест, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Авторы работ — студенты, выпускники и преподаватели Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского политехнического университета.

Как пояснили в заповеднике, эти графические листы до недавнего времени экспонировали на выставке «Дорога к Пушкину — 2020», подготовленной в вузе по итогам традиционной художественной практики будущих иллюстраторов. Эта традиция учебных поездок в «Михайловское» была заложена еще в начале 2000-х учителем и кумиром молодых московских художников-графиков, народным художником России Борисом Диодоровым и директором Пушкинского Заповедника Георгием Василевичем.

Сейчас в Научно-культурном центре «Михайловского» завершают монтаж новой выставки — «Дорога к Пушкину — 2021». Ее откроют завтра, 28 апреля, в 14.30.

Александра Пономарева. Метель над Георгиевской церковью (цв. литография, 2021). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В музее уточнили, что новая экспозиция достаточно велика — около 50 произведений живописи и графики, как оригинальной, так и печатной. Это преимущественно виды мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей, а также портреты исторических личностей (Анна Керн, Федор и Анна Достоевские, другие), иллюстрации к произведениям отечественной литературы и прочее.

Выставку «Дорога к Пушкину — 2021» разворачивают в Научно-культурном центре «Михайловского» по адресу: поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Планируется, что она будет работать до конца текущего года.