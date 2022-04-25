Культура

Пушкинский заповедник переходит в режим «высокого сезона»

С сегодняшнего дня Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» переходит на летний, в режиме высокого туристического сезона, график работы, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Илья Пьянков. Вечер на Сороти (1999). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Это означает, что музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», музей «Пушкинская деревня», а также центр творческих музейных программ в Бугрово будут принимать посетителей ежедневно, без выходных, с 10.00 до 18.00 (кассы при этом будут работать с 9.00 до 17.30), а по пятницам и субботам в период до 31 августа — до 20.00 (кассы — с 9.00 до 19.30). Исключение составят последние вторники месяца — это санитарные дни, когда музеи для гостей закрыты.

Напомним, что на предстоящие праздничные и выходные первой декады мая в музее разработали большую афишу. Для каждого посетителя, вне зависимости от его возраста, жизненного и литературного опыта, здесь найдется что-нибудь интересное: концерты русского романса и военной песни, различные выставки, фольклорная программа, музейные занятия и мастер-классы, основные и дополнительные (тематические) экскурсии. Для молодых туристов многое из этого доступно по «Пушкинской карте.