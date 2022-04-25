Культура

Московская художница написала для «Михайловского» портреты сыновей Пушкина

Портреты сыновей А. С. Пушкина — Александра и Григория Пушкиных — получил в дар государственный музей-заповедник «Михайловское». Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении, автор этих работ — московская художник-график и педагог, давний друг заповедника, постоянный участник пленэров для студентов, выпускников и преподавателей Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского политехнического университета Лариса Антонова.

Лариса Антонова (в центре) и выполненные ей портреты сыновей Пушкина. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Портреты сыновей поэта, подчеркнули в музее, написаны специально для «Михайловского», к столетию послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» на Псковщине. В ответ с благодарностью за творческое и плодотворное сотрудничество директор заповедника Георгий Василевич вручил Ларисе Антоновой памятную бронзовую медаль, ограниченный тираж которых был выпущен к нынешнему юбилею.

В Пушкинском заповеднике также уточнили, что в фондах «Михайловского» сегодня хранится достаточно большая и интересная коллекция произведений оригинальной (масляная пастель, карандаш) и печатной (цветная автолитография) графики, в разные годы выполненных Ларисой Антоновой. Не единожды эти работы представляли музей, Псковскую область и, еще шире, современное отечественное изобразительное искусство на выставках из «Михайловского» — как в регионе, так и за рубежами области и страны.

В настоящее время портреты сыновей Пушкина находятся во временной экспозиции «Дорога к Пушкину — 2021», подготовленной по итогам традиционной художественной практики студентов института графики и искусства книги и их наставников.