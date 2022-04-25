«Пушкинская карта» позволит псковичам посетить в мае более 100 мероприятий

В Псковской области в мае по «Пушкинской карте» будет доступно более 110 культурных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
В программе принимают участие как крупнейшие федеральные, региональные, так и муниципальные музеи, театры, районные дома культуры, которые предлагают для посещения детские и взрослые спектакли, кинопоказы, экскурсии, квесты и концерты. Полный перечень мероприятий представлен здесь.
Так, например, владельцев «Пушкинской карты» на мероприятия в мае ждут в Островском военно-историческом музее-заповеднике, Псковском театре кукол, Великолукском драматическом театре, Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», Бежаницком историко-культурном центре Философовых и ряде других.
Номинал карты в этом году составляет 5 тысяч рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.