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Культура

«Пушкинская карта» позволит псковичам посетить в мае более 100 мероприятий

04.05.2022 15:09|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в мае по «Пушкинской карте» будет доступно более 110 культурных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В программе принимают участие как крупнейшие федеральные, региональные, так и муниципальные музеи, театры, районные дома культуры, которые предлагают для посещения детские и взрослые спектакли, кинопоказы, экскурсии, квесты и концерты. Полный перечень мероприятий представлен здесь.

Так, например, владельцев «Пушкинской карты» на мероприятия в мае ждут в Островском военно-историческом музее-заповеднике, Псковском театре кукол, Великолукском драматическом театре, Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», Бежаницком историко-культурном центре Философовых и ряде других.

«Пушкинская карта» — государственная программа приобщения молодежи к культуре. Проект позволяет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить специальную виртуальную карту «Мир», средства которой можно оплатить на приобретение билетов на мероприятия, размещенные на сайте Культура.рф, а также все мероприятия, проводимые в Псковской области.

Номинал карты в этом году составляет 5 тысяч рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Теги: #пушкинская карта
Источник: Псковская Лента Новостей
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