Культура

Выставка «Выплеск души» откроется в Пскове 10 мая

Персональная выставка «Выплеск души» художника Олега Матюхина откроется в «Доме на Набережной» в Пскове 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном общественном движении «ПсковАРТ».

Олег Матюхин родился в 1988 году в Пскове, в 2013 году закончил исторический факультет ПсковГУ. Дебютная выставка «Выплеск души» позволит ознакомиться с основными работами Олега Матюхина. Автор хоть и идет своим путем в живописи, что и свойственно наивному художнику, однако испытывает большой пиетет перед классической живописью. На выставке будут представлены портреты, пейзажи, абстракция. Более 50-ти работ разных лет.

«Другие работы, сохраняя спонтанность выплеска эмоций, свидетельствуют о постепенном преодолении замкнутости внутри себя. Несомненной удачей, например, представляется серия портретов. В основном это полуфигуры, где уже линия силуэтов на почти локальном фоне создает внутреннее движение образа ("Портрет Анастасии Шариковой" 2012, "Портрет Марины Николаевой" 2012, "Латиноамериканка" 2020). Построенные лаконично, но пластически очень точно, они наполняются "звуками жизни" за счет неординарных цветовых решений, и ненавязчивой прорисовки некоторых черт лица ("Демонический политолог", "Портрет Ивана Шаблова" 2011, "Портрет Николая Москалева" 2021). Замечательно также, что портретные характеристики не лишены чувства юмора. Последние из упомянутых портретов, а также тяготеющий к их самобытной образности портрет неизвестного ("Лицо постмодерна" 2012), настолько хороши, что рискну определить их место как срединное между фаюмскими портретами и творчеством Модильяни!» - прокомментировала искусствовед Наталья Салтан.

Пространство картин Олега Матюхина – форма контакта с окружающей жизнью и контакт этот становится все более явным, что позволяет его природному дару теперь развиваться и «в ширину». Ведь в эпоху интернета с соцсетями, не спасающих людей от отчуждения, очевидна необходимость живого высказывания «глаза в глаза».

Выставку можно посетить по адресу : город Псков, улица Советская набережная, 9 с 17.00. Справки по телефону: 8 951 759 67 05.