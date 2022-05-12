Культура

Первые экскурсии по воссозданной галерее в Доме Фан-дер-Флита организует псковский музей

Опубликована подробная программа акции «Ночь музеев», которая пройдет в Пскове 21 мая с 18:00 до 22:00. Информация размещена на сайт Псково-Изборского музея-заповедника.

События акции развернутся на трех площадках. Основным местом проведения мероприятий станет Двор Постникова. Праздничная интерактивная развлекательная программа для молодежи начнется в 19:00 с выступления участников хип-хоп клуба «Хоть отбавляй». «Здесь можно насладиться драм-брейками и освоить пару элементов уличной хореографии», - отметили организаторы. В 20:00 афроамериканские мотивы сменятся контрастным звучанием инструментального трио «Микс». Акция завершится в 21:00 показом документального фильма «Страсти по Феофилакту».

Мероприятия пройдут как на свежем воздухе у отреставрированных купеческих палат XVII века, так и в помещении. Стоимость билета - 400 рублей, в том числе по «Пушкинской карте». Подробности по телефону: +78112663311.



В Псковском кремле в 19:00 гостей ждет интерактивный квест «16/99. Дело государственной важности». «Конец XVII века. Готовится град Псков к важному делу – стены да башни восстанавливать по указу государя Петра Алексеевича. Но беда приключилась в Псковском кремле. В Приказную палату залезли лиходеи и покрали казну, предназначенную для строительства. Как только стрельцы узнали о пропаже, все входы и выходы в кремле перекрыли. Немедленно начали расследование, но злодеев не поймали, а казну, судя по всему, вынести никто не успел. Дабы быстрее казну разыскать, воевода решил призвать верных горожан и помощи у них попросить. По воеводскому наказу всех помощников поделят на десятни и учинят розыск. Сыщикам придется миновать разные препятствия, справиться с загадками. Но нужно быть осторожными, ибо на пути встанут разбойники и даже стража может учинить допрос! А десятню, что первой сыщет казну, воевода отблагодарит и почетом одарит», - рассказали в музее.

Стоимость билета - 350 рублей, в том числе по «Пушкинской карте». Справки по телефону: +78112724574.



Главным сюрпризом от музея станут закрытые экскурсии по воссозданной картинной галерее в Доме Фан-дер-Флита. Гости получат возможность присоединиться к авторским экскурсиям по парадному залу отреставрированной, но еще закрытой для посещения Картинной галереи псковского музея, расположенной в здании Псковской художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита. Впервые после реставрации посетители смогут увидеть шедевры русского и западноевропейского художественного искусства из фондов музея.

Экскурсии будут проводиться по сеансам: 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Стоимость билета - 500 рублей, в том чисел по «Пушкинской карте». Подробности акции и запись по телефону +78112663311. Для покупки билета на экскурсию по картинной галерее онлайн нужно выбрать объект «Псковский музей».

Также в главном здании музея будут проводиться авторские экскурсии по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Она смонтирована в трех больших залах, где представлены лучшие экспонаты псковского музея, которые были перенесены на некоторое время из знаменитых Поганкиных палат XVII века. «Девять залов, которые рассказывали о тысячелетней истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян, теперь, в кратком изложении, представлены в трех залах. Залы оформлены в трех псковских иконописных цветах – алом, синем, зеленом. В витринах хранятся настоящие музейные сокровища – языческие амулеты, византийские монеты и обереги викингов, произведения псковских ювелиров и резчиков по камню. В залах посетителей ждут иконы псковских художников-иконописцев и авторов целых философских трактатов в красках, а также старинный план Псковской крепости – крупнейшей в Европе на XVI век. О музейных тайнах лучше всего узнать от экскурсовода – проводника в мир обитателей Псковской земли, славянского фэнтези и христианского искусства», - пригласили в музее.

Экскурсии будут проводиться по сеансам: 19:00 и 20:00. Стоимость билета - 400 рублей. Подробности по телефону: +78112663311.