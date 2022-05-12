Культура

Опубликована видеозапись весеннего «Квартирника на Профсоюзной»

Опубликована видеозапись весеннего «Квартирника на Профсоюзной». Его участниками стали группы «Écorché», «StandBy» и «Вольный ветер», а также исполнители Роман Байков и Анастасия Петрова.

«Квартирник на Профсоюзной» - совместный проект Псковского рок-клуба и Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. К участию в квартирниках приглашаются молодые и опытные музыканты, которые готовы внести свой вклад в развитие музыкальной культуры Пскова.

Главным информационным партнером проекта выступает Псковская Лента Новостей, в организации и волонтерском сопровождении мероприятий помогает молодежная организация «Вечевой Орден». В 2022 году проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).