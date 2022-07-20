Культура

«Довмонт Псковский» объединит реконструкторов из разных городов России

Определилась часть участников фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Фестиваль реконструкции пройдет впервые в Псковском кремле 6 августа с 11.30 до 22.00. Праздник объединит клубы из Пскова («Чертог Раса», «Усадьба»), Санкт-Петербурга («Ланкастерс») и Великого Новгорода, которые в течение всего дня будут воссоздавать быт, ремесло, развлечения и боевые поединки средневековых людей.

Основной частью фестиваля станет военная программа. На территории Кремля пройдут отборочные бои и главный поединок реконструкторов за хрустальный меч князя Довмонта.

По программе гостей и жителей города ожидают средневековые игры, исторические мастер-классы по изготовлению кольчуги, историческому фехтованию, кожевенному мастерству, средневековой кухне, вязанию, ткачеству и древнерусской письменности. В течение всего фестиваля будет действовать ярмарка ремесел.

Вечером состоится концерт средневековой музыки. Группа «Triquetrum» наполнит праздник песнями, танцами и отличным настроением, добавили организаторы.

Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника по ссылке.

Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг «Гражданская пресса».