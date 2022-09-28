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Культура

Псковичей приглашают на концерт камерной музыки «Народные мотивы и авторские замыслы»

29.09.2022 22:20|ПсковКомментариев: 0

Преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова проведут концерт камерной музыки «Народные мотивы и авторские замыслы» 29 сентября в 18:00 в зале детской музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова.

Фото: комитет по культуре Псковской области 

Программа концерта составлена из произведений композиторов XIX - XX веков, использующих народную тематику в своей вокальной и инструментальной музыке, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Вниманию слушателей будут представлены различные виды ансамблевого музицирования: фортепианный дуэт, вокальный дуэт и трио, инструментальный дуэт — скрипка и фортепиано.

По словам автора проекта, преподавателя колледжа искусств Ивана Колбашова, сегодня молодым специалистам важно «разбудить творческие амбиции академического исполнительства, а для возрождения концертной практики необходимо как можно чаще выступать за пределами родных стен».

Адрес малого зала детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова: улица Советская, 44. Вход на концерт свободный.

Теги: #концерт #псков #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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