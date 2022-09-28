Культура

Спектакль «Три медведя» покажут псковским зрителям

Детский театр «Город Муз» (Санкт-Петербург) в рамках гастролей представит премьеру кукольного спектакля «Три медведя» 30 сентября и 1 октября в Пскове при финансовой поддержке Минкульта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Спектакль «Три медведя» основан на сказке Льва Толстого и разыгрывается как традиционный перчаточный театр на мобильной ширме.

«Представление состоит из трёх частей, в которых девочка Маша увидит волшебный сон и отправится на прогулку в лес, где неожиданная встреча с семейством медведей перевернет ее привычную жизнь. Спектакль включает пластические интермедии, комические репризы и интерактивные элементы. Сказочную атмосферу дополнит классическая музыка», – рассказали в театре.

Партнерами проекта, инициированного АНО «Центр современных технологий в искусстве "Арт-паркИНГ"» стали Псковский музей-заповедник, Псковское областное отделение Российского детского фонда, МБУ «Псковский городской молодёжный центр», Централизованная библиотечная система г. Пскова (Центр детского чтения), Центр «Добрея», Центр лечебной педагогики.

Всего за два дня состоятся шесть кукольных интерактивных спектаклей для жителей и гостей города. Вход на все спектакли проекта свободный. В музее – по входным билетам.

К постановке спектакля привлекли молодую команду. Режиссер спектакля Чакчи Фросноккерс – выпускник РГИСИ, создатель Малого театра кукол в Санкт-Петербурге, автор и режиссер более 30 спектаклей по всей России, приглашенный режиссер-постановщик в театрах Благовещенска, Гродно, Абакана, Железногорска, Сахалина и других. Художник детского театра Ульяна Елизарова оформляла спектакли в Санкт-Петербурге, Твери, Железногорске, Благовещенске, Нижнекамске, Абакане и др.

Зрителями спектакля станут как нормотипичные дети дошкольного и младшего школьного возраста, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль создан автономной некоммерческой организацией «Центр современных технологий в искусстве "Арт-паркИНГ"» при финансовой поддержке Минкульта. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».