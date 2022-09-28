Культура

Более 2,5 тысячи зрителей побывало в «Михайловском» на гастролях театра Владимира Рецептера

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера вечером завершились традиционные гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, финальным спектаклем афиши-2022 стал спектакль «Бабьи сплетни» по пьесе Карло Гольдони — одна из трёх премьер «Пушкинской школы» нынешнего сезона. В Пушкинских Горах этот спектакль посмотрело более четырёхсот человек. Всего же на гастрольных показах петербургского театра в «Михайловском» побывало 2 523 зрителя. Более 1 700 из них — школьники практически со всех концов Псковской области, в том числе — большие организованные группы из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Локнянского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского районов, а также учащиеся средних специальных учебных заведений, в частности — Псковского областного колледжа искусств, Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа.

«Бабьи сплетни» в Пушкинских Горах, финальный поклон. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

В музее особо отметили, что ряд учебных заведений (к примеру, школы из Писковичей Псковского района, посёлка Белорусский Пыталовского района, Псковского технического лицея, прочие) сумели изыскать возможность для того, чтобы отправить своих воспитанников на несколько спектаклей, в том числе и на инсценировки классических произведений, которые не входят в школьную программу по литературе. Это явно показывает, что преподаватели заботятся о том, чтобы кругозор их подопечных был как можно более широким.

По окончании спектакля руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова вручила театру «Пушкинская школа» и его создателю и бессменному руководителю Владимиру Рецептеру благодарственное письмо. Она напомнила, что подобные, ежегодные показы столичной труппы в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в музее-заповеднике «Михайловское» проходят уже в девятый раз, с 2014-го. И заверила, что пушкиногорцы будут ждать своих любимых артистов с их новыми и уже полюбившимися публике постановками на юбилейные, десятые гастроли.

Напомним, что тесное и плодотворное сотрудничество музея и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и воспитанников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.