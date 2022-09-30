Культура

Дом ремёсел в Пскове проведет день открытых дверей

День открытых дверей состоится в псковском Доме ремёсел (улица Некрасова, 8) 1 октября. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Дом ремёсел

Мероприятие состоится с 11:00 до 16:00. Псковичей ожидают бесплатные мастер-классы от творческих клубов, бесплатное посещение выставочного зала и общение с мастерами декоративно-прикладного творчества.

Также в 12:30 пройдет презентация проекта интерактивной выставки русских народных и авторских игрушек «Сказки псковских мастеров». В экспозиции представят тряпичные, глиняные, плетеные и резные игрушки. Экспонаты оснащены электроникой и электромеханикой.