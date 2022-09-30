Культура

Комитет по культуре готовит творческую программу с коллективом из Опочки

Жителей Псковской области ждет оригинальная программа, которую разрабатывает региональный комитет по культуре совместно с творческим коллективом из Опочки. Об этом председатель комитета Ольга Тимофеева сообщила в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это будет кардинально новая программа, которой еще не было. Приоткрою тайну, программа будет связана с историческим фактом. В определенное время Опочка была региональным центром, что и является точкой развития концепции. Думаю, будет интересно», - рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что сейчас комитет по культуре активно взаимодействует с коллегами их всех районов региона, формируя общую повестку.