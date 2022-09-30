Культура

Online-лекцию «Тригорское до Пушкина» провели для ульяновской молодёжи

Online-лекция «Тригорское до Пушкина» состоялась в рамках деятельности виртуального представительства государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в литературном музее «Дом Языковых» (Ульяновская область). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в заповеднике.

Сергей Пинчук (слева) выступает перед гостями «Дома Языковых». Здесь и далее фото из соцсети «ВКонтакте»

Занятие разработал и провёл научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. В «Михайловском» уточнили, что это уже третья из запланированных на текущий год публичная online-лекция из Пушкиногорья в ульяновском музее.

Как известно, усадьба «Тригорское» в Псковской губернии принадлежала семье Осиповы и Вульфов, соседей и, главное, добрых сердечных приятелей ссыльного поэта, отметили в музее. С её обитателей Пушкин «списывал» портреты действующих лиц романа «Евгений Онегин», а ещё посвящал стихи — как собственно тригорскому дому, так и его хозяевам и гостям. Однако Сергей Пинчук в своём выступлении обратился к более раннему периоду истории этого места. Он рассказал своим слушателям о том, как во второй половине XVIII века, в 1762 году, Екатерина II пожаловала часть земель Егорьевской губы шлиссельбургскому коменданту Максиму Вындомскому, как строилась усадьба, как её обустраивал Александр Вындомский, отец верного друга Пушкина — Прасковьи Осиповой.

«Важно, что слушателями лекции из "Михайловского" в "Доме Языковых" стали ульяновские школьники и учащиеся местного Техникума питания и торговли. Присоединились к молодёжи и представители "серебряного возраста". После выступления Сергея Пинчука ульяновцы задали лектору ряд вопросов», — рассказали в музее.

На лекции из «Михайловского» в «Доме Языковых». Вопросы от слушателей

В «Михайловском» также напомнили, что лекторий в рамках деятельности виртуального представительства Пушкинского заповедника в филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова был открыт ещё в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Жители и гости города уже побывали на 16 разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)» и так далее. На IV квартал текущего года запланирован разговор о библиотеке Пушкина в «Михайловском». Эту online-лекцию прочтёт хранитель музея-усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Традиционно вход на эти лекции свободный, а с недавних пор все желающие могут присоединиться к трансляции через сервис Яндекс-телемост.