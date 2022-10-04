Культура

Картину «Самолёты. Аэросев» продолжают рисовать на фасаде жилого дома в Пскове. ФОТО

Картину «Самолёты. Аэросев» советского художника Василия Купцова продолжают рисовать на стене дома №46 на улице Новосёлов в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По проекту «Городская галерея» шедевры Псковской картинной галереи выйдут за пределы музейных стен и украсят город в формате граффити. На торцах жилых домов появятся изображения работ известных русских художников: Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Валерия Ватенина, Бориса Неменского, Бориса Григорьева, Петра Оссовского и других.

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Кроме того, фасад дома на улице Труда начали подготавливать к нанесению краски.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.