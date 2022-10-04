Культура

Документы ФСБ войдут в экспозицию музея оккупации Псковской области

Документы для экспозиции музея оккупации Псковской области предоставило управление ФСБ России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Сотрудники Государственного архива Псковской области выражают искреннюю признательность всем, кто откликнулся на предложение оказать поддержку в создании музея истории оккупации Псковской области. Он будет располагаться в доме на улице Ленина в Пскове, но материалы, которые включат в экспозицию, охватят всю территорию современного региона. И в их числе документы, предоставленные УФСБ России по Псковской области», - рассказали в архиве.

Это фотографии, постановления о возбуждении уголовных дел, схемы территорий, на которых были совершены преступления нацистами и их пособниками, пояснили в учреждении.

Среди таких документов – материалы о лагере в Моглино, о его охранниках и жертвах. «Особо стоит выделить пакет материалов о гибели мирных граждан в Ланевой Горе Псковского района. Это детальные схемы расположения домов и мест гибели людей, уточнения деталей гибели, списки членов семей убитых. Такие материалы тяжело читать и сейчас, спустя такое количество лет», - заметили сотрудники архива.

«Вчитайтесь: "пожилая женщина-беженка, личность которой становить не удалось. Внучка этой женщины Галя, 6-7 лет. Женщина-беженка и ее внучка проживали в 1943 году в доме Семеновой Александры". Это выдержка из списка расстрелянных карателями людей. Женщина с ребенком бежали от войны, от преследований врага. Не успели уйти за линию фронта и остались в деревушке на псковской земле. Где-то жили и надеялись на встречу родители этой девочки. Вероятно, после войны они пытались найти хоть какую-то информацию о судьбе близких. Но как это сделать, если имена погибших не были установлены», - добавили в учреждении.