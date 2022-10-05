Культура

Выставка молодого псковского художника открылась в выставочном зале Союза художников России

Выставка молодого псковского художника Леонида Беликова открылась в выставочном зале Союза художников России. Об этом в своем Telegram-канале рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: Ольга Тимофеева

Писать картины, по словам Ольги Тимофеевой, Леонид Беликов начал еще в 2013 году. В выставочном зале можно увидеть как его ранние работы, так и совершенно новые картины.

«Интересно проследить, как по годам менялся взгляд Леонида Беликова на свой родной город Псков: от откровенного преобладания темных оттенков в картинах до белоснежных улочек родного города. Но одно остаётся неизменным – неповторимый узнаваемый стиль Леонида Беликова и его любовь к графике», - прокомментировала председатель комитета.

Она также отметила, что псковский художник экспериментирует со всем, что у него есть под рукой. Замачивая бумагу в крепком кофе, художник придает ей определенный оттенок. Так, в нескольких картинах прослеживаются фиолетовые пятнышки, которые и свидетельствуют об использовании такой техники, отметила Ольга Тимофеева.

На выставке представлены серии картин Санкт-Петербурга, натюрморты, пейзажи Пскова, Пушкинские Горы и совершенно новая серия «Зимний Псков».