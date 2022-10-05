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Культура

Короткометражные фильмы молодых режиссеров покажут в Пскове

09.10.2022 15:40|ПсковКомментариев: 0

12 октября жителей Пскова приглашают на кинопоказ авторских короткометражных фильмов в рамках Всероссийского фестиваля «ГорыКино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр 

Организаторы мероприятия покажут фильмы тех, кто ранее проходили обучение и побеждали в конкурсах «Киномании», в том числе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в этом году. Сам показ будет проходить в Молодёжном центре (М. Горького, 15) в 18:30. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться заранее.

«ГорыКино» – это новый всероссийский фестиваль по показу авторских короткометражных, игровых фильмов на одной площадке, созданный на одной из заездов «Тавриды» активисткой Дарьей Парфеновой. Фестиваль не имеет конкурсной основы и заключается в показе лучших работ со всей России, отобранных специалистами по ряду критериев.

Теги: #кино #псков #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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